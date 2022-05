Zelenskyj: Eventuelt fredsmøde kan kun ske med Putin

Ukraines præsident er villig til at mødes med Ruslands præsident Putin. Men kun til drøftelser om fred.

En eventuel forhandling om at afslutte krigen i Ukraine kan kun ske med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj i en videotale mandag til World Economic Forum - et årligt møde for ledere fra erhvervslivet og den politiske verden, der bliver holdt i disse dage i Davos i Schweiz.

- Jeg vil ikke acceptere nogen form for møde med nogen, der kommer fra Den Russiske Føderation, bortset fra præsidenten. Og kun i det tilfælde, hvor der er ét emne på bordet: at stoppe krigen, siger Zelenskyj ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Russiske og ukrainske forhandlere har siden Ruslands invasion i slutningen af februar holdt sporadiske møder, men ifølge begge parter er samtalerne gået i stå.

- Præsidenten for Den Russiske Føderation tager alle beslutninger. Hvis vi taler om at afslutte krigen uden ham personligt, så kan den beslutning ikke tages, siger Zelenskyj, der talte til deltagerne i Davos via en tolk.

