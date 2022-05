Zelenskyj fordømmer forslag om at afgive territorie

- Politikerne tænker ikke på folket, når de foreslår Ukraine at afgive territorie for fred, siger Zelenskyj.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er dybt utilfreds med, at USA's tidligere udenrigsminister Henry Kissinger tirsdag foreslog, at ukrainerne bør afgive territorie som del af fredsforhandlingerne med Rusland.

Det siger Zelenskyj onsdag i en tale ifølge CNN.

Udmeldingen fra Kissinger kom i en videotale til Verdensøkonomiske Forum (WEF) i Davos i Schweiz.

Her sagde han, at det bør være et mål i fredsforhandlingerne mellem Ukraine og Rusland, at der dannes grænser langs kontaktlinjerne i Donbas-regionen, så de bliver, som de var, da Rusland invaderede landet 24. februar.

- Forhandlingerne bør begynde i løbet af de næste to måneder, før situationen skaber uro og spændinger, som ikke nemt kan løses. Ideelt set bør delelinjen være en retur til den tidligere status quo, sagde Kissinger.

- Fortsætter krigen efter det, vil det ikke handle om friheden til Ukraine, men være en ny krig mod selve Rusland, tilføjede han.

Skal ukrainerne følge Kissingers råd, må de opgive Krim-halvøen, som Rusland annekterede i 2014. Det samme gør sig gældende for de oprørskontrollerede dele af regionerne Donetsk og Luhansk i Donbas.

Dette kan dog vise sig at blive lettere sagt end gjort.

I takt med at Ukraines styrker under krigen har klaret sig bedre end ventet, har landets ledere nemlig givet udtryk for, at de drømmer om at vinde alt Ukraines territorie tilbage.

Sent onsdag aften tager præsident Zelenskyj også skarp afstand fra Kissingers forslag i sin daglige tale, skriver CNN.

- Uanset hvad den russiske stat gør, er der nogen, der siger: "Lad os tage hensyn til deres interesser". I år blev det igen hørt i Davos, selv om titusindvis af ukrainere bliver dræbt.

- Det sker på trods Butja og Mariupol. På trods af de ødelagte byer. Og på trods af filtreringslejrene bygget af den russiske stat, hvor de dræber, torturerer, voldtager og ydmyger (ukrainere, red.) som på et samlebånd.

I sin tale siger Zelenskyj videre, at de "store geopolitikere", der råder Ukraine til at overgive deres territorie til Rusland, ikke tager hensyn til almindelige mennesker.

- De foreslår at bytte millioner af almindelige ukrainere, som faktisk bor i de områder, for en illusion om fred. Man skal altid se folket, siger Zelenskyj ifølge CNN.

Så sent som i weekenden sagde Zelenskyjs rådgiver, at en mulig våbenhvile er utænkelig, så længe russiske styrker stadig befinder sig i Ukraine.

/ritzau/