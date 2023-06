Zelenskyj fordømmer ”russisk terror” i oversvømmet region

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er torsdag ankommet til Kherson i det sydlige Ukraine. Regionen er ramt af omfattende oversvømmelser efter brud på den store Nova Kakhovka-dæmning.

Præsidenten skal drøfte hjælpeindsatsen og danne sig et indtryk af arbejdet med at evakuere indbyggere.

Det fremgår af Zelenskyjs Twitter-profil. Her poster han en video fra et af de oversvømmede områder.

- Møde om afvikling af konsekvenser af det russiske terrorangreb ved Kakhovka-vandkraftværk. Redning af mennesker. Modvirke miljøødelæggelser, skriver han på Twitter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han takker redningsmandskabet og de frivillige.

- Vores opgave er at beskytte liv og hjælpe folk så meget som muligt, siger han.

- Jeg takker alle, der er med i dette arbejde, tilføjer han på et møde i Kherson.

Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at have beskudt dæmningen og derved få den til at bryde sammen natten til tirsdag.

Tusindvis af mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i den katastroferamte region.

Tidligere torsdag meddelte guvernøren i Kherson-regionen, at et område på omkring 600 kvadratkilometer står under vand i regionen.

Over 2600 huse er helt oversvømmet i den ukrainsk kontrollerede del af regionen.

Den gennemsnitlige vandstand er torsdag morgen 5,61 meter, oplyser guvernøren, Oleksandr Prokudin.

Meteorologisk institut i Kherson har torsdag målt vandstanden til 5,33 meter over det normale.

- Det svarer til to etager. Man kan kun overleve ved at gå op på taget, siger meteorolog Lora Musiyan.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun tilføjer, at vandstanden er faldet en smule, siden målingen blev foretaget.

- Hvis den tendens fortsætter, er det godt nyt for indbyggerne, siger hun.

Næsten 2000 mennesker er evakueret fra den side af Dnepr-floden, der er kontrolleret af Ukraine, tilføjer han torsdag morgen i en besked på Telegram.

På den side af Dnepr-floden, der er kontrolleret af Rusland, er fem mennesker fundet døde.

Russiske sikkerhedsstyrker sagde torsdag morgen ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass, at over 14.000 huse er oversvømmet.

Knap 4300 personer er evakueret fra det oversvømmede område, der er kontrolleret af Rusland. Det meddeler den russiske hær.

I en videotale onsdag aften appellerede præsident Zelenskyj til internationale hjælpeorganisationer om at bistå med arbejdet i Kherson.

Han udtrykte også utilfredshed med, at organisationer som FN og Røde Kors ikke er til stede.

- Hver eneste person, der dør der, er en dom over den eksisterende internationale arkitektur og internationale organisationer, der har glemt, hvordan man redder liv, sagde han.

/ritzau/AFP