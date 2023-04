Zelenskyj forlader Ukraine og krydser grænsen til Polen

Onsdag morgen har Polen fået besøg af en prominent gæst.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har således forladt ukrainsk territorium og har krydset grænsen til nabolandet.

Det oplyser den polske præsidents udenrigspolitiske rådgiver.

- Jeg kan sige, at præsident Zelenskyj har krydset den polske grænse, siger rådgiveren, Marcin Przydacz, til tv-stationen TVN24.

Zelenskyj skal på officielt besøg i Polens hovedstad, Warszawa.

Det har været kendt i flere dage op til besøget.

Tirsdag sagde præsidentens rådgiver, at besøget skal ses som "et udtryk for tillid og for en tak til Polen og polakkerne".

Polen har spillet en nøglerolle i Vestens støtte til Ukraine. Landet har arbejdet ihærdigt på at overbevise andre lande om, at Ukraine har brug for militær bistand i form af blandt andet våben under krigen mod Rusland.

Det østeuropæiske land har derudover taget imod mere end en million ukrainske flygtninge, siden krigen begyndte i februar sidste år.

/ritzau/Reuters