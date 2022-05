Zelenskyj forlanger at tale med Putin og ingen andre

Ukraine har ikke tænkt sig at opgive nogle landområder for at opnå fred, understreger Volodymyr Zelenskyj.

Der bliver ikke nogen forhandlinger mellem Ukraine og Rusland, medmindre russerne opfylder en række krav fra Ukraine.

Det siger den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, onsdag.

Han udtaler sig ved World Economic Forums årlige topmøde i Davos. Her er hundredvis af regeringsledere, politikere og erhvervsledere samlet.

Præsidenten siger blandt andet, at han ønsker at tale med den russiske præsident, Vladimir Putin og ikke nogen andre.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg vil kun tale med præsidenten direkte. Ingen mellemmænd og ingen mæglere, lyder det fra Zelenskyj i schweiziske Davos.

Han tilføjer, at Ukraine først vil være klar til at forhandle, hvis de russiske trækker sig tilbage til, hvor de befandt sig før invasionen 24. februar.

- Ukraine vil kæmpe, indtil det har generobret alle sine territorier, lyder det.

Rusland har under sin invasion af Ukraine indtaget store dele af den østlige Donbas-region. Det er blandt andet her, at byen Mariupol ligger. Den har været ramt af voldsomme angreb under det meste af krigen.

Mange vestlige lande har hjulpet Ukraine med våben under krigen.

Den ukrainske præsident savner dog en mere koordineret indsats.

- Sammenhold handler om våben. Mit spørgsmål er: Hvor er dette sammenhold i praksis? Jeg kan ikke se det. Vores enorme fordel i forhold til Rusland kommer, når vi virkelig står sammen, siger Zelenskyj.

Han roser blandt andet amerikanerne for deres hjælp, men efterlyser et stærkere samarbejde blandt lande tættere på Ukraine.

- Vi er på det europæiske kontinent, og vi har brug for støtte fra et samlet Europa, lyder det fra Volodymyr Zelenskyj.

/ritzau/