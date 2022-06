Zelenskyj forventer russisk optrapning op til EU-topmøde

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, forventer, at Rusland vil optrappe angrebene mod Ukraine i den kommende uge, mens Ukraine venter på svar på, om de 27 EU-lande vil sige ja til at give landet status som kandidatland.

Det siger han i en videomeddelelse søndag aften.

- I denne uge bør vi fra Ruslands side forvente en intensivering af dets fjendtlige aktiviteter, siger Zelenskyj.

- Ikke kun mod Ukraine, men også mod andre europæiske lande. Vi forbereder os. Vi er klar, lyder det fra præsidenten.

Fredag meddelte EU-Kommissionen, at den indstiller Ukraine til at blive EU-kandidatland. Dermed sender man et klart signal om, at Ukraine er på vej til at kunne blive medlem af EU.

Det er EU's medlemslande, der skal træffe beslutningen. Det ventes at ske på et topmøde i Bruxelles torsdag og fredag.

Der er en forventning om, at Ukraine skal gennemføre yderligere reformer. Og et egentligt medlemskab vil formentlig ikke blive en realitet i flere år frem.

Men EU's udmelding har stor betydning for Ukraine, der ifølge præsident Zelenskyj har behov for håb, mens krigen raser.

- Det er et skridt, som helt sikkert vil bringe vores sejr nærmere, skrev han fredag på sociale medier.

/ritzau/Reuters