Zelenskyj: Grækenland tager del i F-16-træning af ukrainere

Grækenland har tilbudt at være med til at træne ukrainske piloter i at flyve F-16-fly.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ifølge nyhedsbureauet AFP under et officielt besøg i Athen mandag efter tidligere på dagen at have været i Danmark.

11 lande - heriblandt Danmark - har tidligere indgået en koalition, der skal sikre træning af piloterne.

- I dag har vi opnået et vigtigt resultat for luftkoalitionen: Grækenland vil tage del i træningen af vores piloter i F-16-fly. Tak for dette tilbud, siger Zelenskyj ifølge AFP.

De 11 lande, som allerede har meldt ud, at de hjælper med F-16-træning er Danmark, Holland, Belgien, Canada, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige og Storbritannien.

Koalitionen har ifølge nyhedsbureauet Reuters meldt ud, at træningen finder sted i Danmark og Rumænien. Håbet er, at piloterne er klar tidligt i 2024.

Zelenskyj kommer på det sociale medie X med yderligere detaljer om mødet med den græske premierminister, Kyriakos Mitsotakis. Her skriver den ukrainske præsident, at Grækenland også forbereder nye militære bidrag.

Derudover talte de to om, hvordan Grækenland kan bidrage til at sikre ukrainsk eksport af korn via Sortehavet og deltage i genopbygningen af Ukraine.

Den ukrainske præsident Zelenskyj har netop besøgt Holland, Sverige og Danmark.

Danmark har lovet Ukraine 19 kampfly af typen F-16. Også Holland donerer kampfly.

- Vi er i gang med at redde Europa sammen, sagde Zelenskyj, da han holdt tale foran Christiansborg tidligere mandag.

- Vi kan åbent sige, at det meste af verden har det ligesom Danmark. De er med os. Vi kan mærke det, og det er en stor støtte for os, sagde præsidenten.

/ritzau/