Zelenskyj håber på fredstopmøde til efteråret

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, håber på et "fredstopmøde" til efteråret.

Det siger han i en tale til ukrainske diplomater offentliggjort på præsidentens hjemmeside onsdag.

Et møde, der afholdes denne uge i Saudi-Arabien, skal være et skridt på vejen mod det mål.

- Vi arbejder på at få det (topmødet, red.) til at ske til efteråret, siger han.

- Efteråret er meget snart. Men der er stadig tid til at forberede topmødet og involvere de fleste af verdens lande.

Zelenskyj forventer, at denne uges møde i Saudi-Arabien vil have deltagelse fra næsten 40 lande. Mødet finder sted i byen Jeddah 5. og 6. august.

Præsidenten siger, at han sammen med sine ansatte arbejder på at få bredere opbakning til "fredstopmødet", som ifølge ukrainske og vestlige embedsmænd ikke bliver med russisk deltagelse.

Målet er at få opbakning til nogle principper, der skal kunne sætte en stopper for den krig, der begyndte for næsten 18 måneder siden.

Ukraines fredsplan går blandt andet ud på, at russiske soldater helt skal ud af Ukraine, og at Ukraines territoriale integritet genoprettes fuldstændig.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har på den anden side foreslået, at afrikanske og kinesiske initiativer kunne være et udgangspunkt for fredsforhandlinger.

Denne uge sagde Putin, at han ikke afviser idéen om fredsforhandlinger. Men han afviste idéen om en våbenhvile, så længe den russiske hær "er under angreb" fra Ukraine.

/ritzau/Reuters