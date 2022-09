Zelenskyj har fået gode nyheder om fremskridt på slagmarken

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har på et møde søndag fået positive meldinger fra de ukrainske styrker på slagmarken.

Det oplyser han i en videoudtalelse søndag aften.

Ukrainske soldater har angiveligt haft held med at generobre to områder i det sydlige Ukraine og to steder i det østlige Ukraine.

Zelenskyj skal have fået de "gode meldinger" om ukrainske fremskridt på et møde søndag med militær- og efterforskningsledere.

Præsidenten oplyser ikke, præcis hvor fremskridtene er sket, og hvornår de er sket. Det er heller ikke bekræftet fra uafhængige kilder.

I søndagens udtalelse takker Zelenskyj blandt andet styrkerne for at have befriet et ikke nærmere defineret område i den østlige Donetsk-region.

Rusland invaderede Ukraine for over et halvt år siden.

Det skete, da præsident Vladimir Putin i de tidlige morgentimer 24. februar meddelte, at han havde sat gang i en "særlig militær operation".

Få minutter efter var der meldinger om eksplosioner i flere ukrainske byer.

I krigens indledning var der tale om en bred russisk offensiv, hvor blandt andet den ukrainske hovedstad, Kyiv, var et mål.

I slutningen af marts meddelte Rusland, at landets styrker ville trække sig fra blandt andet området omkring Kyiv. De russiske soldater har siden da primært fokuseret deres kræfter på det østlige og sydlige Ukraine.

I øst er Luhansk-regionen og store dele af Donetsk-regionen i dag under russisk kontrol. Det samme er flere områder i det sydlige Ukraine.

/ritzau/Reuters