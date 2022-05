Zelenskyj har forgæves forsøgt at få fredsmøde med Putin

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har gentagne gange forsøgt at arrangere et fredsmøde med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Men Rusland virker ikke klar til at indgå i seriøse samtaler om fred. Det siger Zelenskyj fredag.

- Der er ting at diskutere med den russiske leder. Jeg siger ikke, at vores folk er ivrige efter, at jeg taler med ham. Men vi er nødt til at indse, hvilken virkelighed vi gennemlever.

- Hvad vi vil opnå fra sådan et møde? Vi vil have vores liv tilbage. Vi vil genvinde livet for et suverænt land med dets eget territorium, siger Zelenskyj.

Det seneste kendte møde om fred fandt sted 29. marts. Kontakten fortsatte bagefter for en stund, men nu siger begge sider, at den er ophørt.

Talsperson for det russiske præsidentkontor Dmitrij Peskov mener, at Ukraine bærer skylden for, hvorfor fredsforhandlingerne mellem landene står i stampe.

- Det ukrainske lederskab kommer konstant med modsigende meldinger. Det gør, at vi ikke fuldt ud kan forstå, hvad den ukrainske side ønsker, siger han.

Ruslands invasion af Ukraine begyndte 24. februar.

I begyndelsen forsøgte russiske styrker at indtage den ukrainske hovedstad, Kyiv, men det slog fejl. Ukrainske styrker stod imod.

Den senere tid har Rusland fokuseret sin krigsindsats i det østlige Ukraine. Nærmere bestemt Donbas-regionen, hvor de to selvudråbte republikker Donetsk og Luhansk ligger.

Det tyder på, at Rusland har overhånden i regionen, hvor russiske styrker langsomt trænger længere frem.

Militæranalytikere vurderer, at kampen om Donbas kan blive afgørende. Og den afhænger af, om russiske styrker fortsætter sin fremgang eller mister momentum.

/ritzau/Reuters