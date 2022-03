Zelenskyj hjemkalder Ukraines blå hjelme til kamp mod Rusland

Den ukrainske præsident har underskrevet et dekret, som hjemkalder soldater fra FN's fredsbevarende missioner.

Ukrainere med blå hjelme skal vende hjem til dåd i kampen mod den russiske invasion af landet.

Det fremgår af et præsidentielt dekret, som Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, natten til tirsdag har underskrevet.

Det skriver det ukrainske medie Kyiv Independent.

Dekretet proklamerer, at alle soldater og alt udstyr, der er dedikeret til FN's fredsbevarende missioner, skal vende tilbage til Ukraine for at hjælpe til med kampen mod Rusland.

Ukraine har været engageret i FN's fredsbevarende missioner siden 1992.

For tiden har landet udsendt personale til seks FN-lande. Det er blandt andet i DR Congo, hvor der især i den østlige mineralrige del af landet hærger borgerkrig.

Ukrainsk FN-personale er også til stede i Sydsudan, Cypern, Kosovo, Sudan og Mali.

Det fremgår af hjemmesiden for Ukraines diplomatiske repræsentation ved FN. Det fremgår dog ikke helt klart af hjemmesiden, hvilke steder Ukraine bidrager med soldater og militært udstyr, og hvilke steder landet bidrager til mere administrative opgaver.

Dekretet, der kalder soldater hjem, vedrører ifølge Kyiv Indepenent kun soldater og militært udstyr.

Det ukrainske præsidentkontors vicedirektør Andrij Sybiha har lagt et billede på Facebook af dekretet, efter at det er blevet underskrevet af Zelenskyj.

- Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har besluttet at trække ukrainske fredsbevarende styrker - højt professionelle soldater - tilbage fra alle missioner i verden.

- For at styrke vores hær som reaktion på russisk aggression, skriver Sybiha.

Zelenskyj viste sig natten til tirsdag på beskedtjenesten Telegram i en video fra hans præsidentkontor. Ifølge det britiske medie The Guardian er det første gang siden invasionen af Ukraine, at Zelenskyj har vist tydeligt, at han befinder sig på kontoret.

Videoen af talen blev delt på Zelenskyjs egen Telegram-profil med en lille tilhørende tekstbid:

- Jeg bliver i Kyiv. På Bankova Street (adressen for det ukrainske præsidentkontor, red.). Jeg gemmer mig ikke. Og jeg er ikke bange for nogen som helst, skriver han.

/ritzau/