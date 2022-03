Zelenskyj holder stadig stand, men signalerer pludselig vilje til kompromis

Ukraines svar på Ruslands krav viser, at Kyiv har mistet troen på Nato. Skal der kinesiske fredsbevarende styrker til for at slutte fred?

Et kompromis om Ruslands krav for Donetsk og Luhansk er muligt. Det var tirsdagens mest opsigtsvækkende nyhed i Ruslands krig mod Ukraine. For ordene kom ikke fra en russisk repræsentant, men fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Mandag havde Putins talsmand nærmest henkastet sagt, at krigen kan stoppe med det samme – den ukrainske hær skulle blot afvæbnes, Krim anerkendes som russisk territorium og Donbass-regionerne som selvstændige stater, og Ukraine skulle i sin forfatning erklære sig som neutral. Fri af allianceforhold.