Zelenskyj hylder ukrainske fremskridt i Bakhmut

Mandag aften siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at han har fået "de nyheder, vi har ventet på" fra styrker, der kæmper i og omkring den krigshærgede østukrainske by Bakhmut.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg er taknemmelig for hver eneste soldat, for alle vores forsvarere, mænd og kvinder, der i dag har givet os de nyheder, vi har ventet på. Godt arbejde, soldater i Bakhmut, lyder det fra præsidenten i hans daglige videotale.

Han siger, at Rusland reagerer "hysterisk" på enhver handling, som de ukrainske styrker foretager sig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Præsidenten fremhæver desuden to enheder, der "dygtigt, beslutsomt og effektivt har forsvaret vores positioner, ødelagt besætterne og - vigtigst af alt - bevæget sig fremad".

Ruslands militær siger, at det har afværget en stor ukrainsk offensiv i det østlige Ukraine. Det russiske forsvarsministerium delte blandt andet en video af kamphandlinger, hvor man kan se ukrainske pansrede køretøjer komme under kraftig beskydning, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ukrainske embedsfolk afviser enhver snak om, at den længe ventede modoffensiv er begyndt. De melder dog om fremgang langs fronten.

Ifølge AFP sagde Rusland i april, at det havde indtaget Bakhmut, der har dannet rammerne om de mest voldsomme kampe i krigen, der startede i februar sidste år.

Ukraine siger, at det har været i gang med at forberede en stor modoffensiv, men at det ikke har tænkt sig at sige, hvornår den går i gang.

Også Jevgenij Prigozjin, der er leder af den paramilitære Wagner-gruppe, siger mandag, at Ukraineske styrker har gjort fremskridt nær Bakhmut.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han siger, at russiske styrker langsomt forlader landsbyen Berkhivka nær Bakhmut. Han kalder det en skændsel.

Mandag ønsker USA's præsident Joe Biden desuden Ukraine held og lykke med den længe ventede modoffensiv.

AFP har spurgt præsidenten, om han tror, at den ventede ukrainske kommer til at virke.

Biden svarede ved i stilhed at hæve sin hånd og krydse sin langfinger og pegefinger.

/ritzau/