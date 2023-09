Zelenskyj i FN: Rusland anvender madmangel som våben

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger i en tale til FN's Generalforsamling, at Rusland udnytter verdens mangel på fødevarer som et våben i en kamp for at få anerkendt land erobret fra Ukraine.

Zelenskyj siger også, at Rusland udnytter energi som våben.

Den ukrainske præsident siger, at hans land kæmper for at sikre, at der efter den russiske aggression mod Ukraine ikke er noget land, som vil vove at angribe et andet.

Han tilføjer, at Rusland begår "folkedrab" ved at bortføre ukrainske børn.

- De børn, der bortføres til Rusland, lærer at hade Ukraine, og alle bånd til deres familier bliver brudt. Og det er klart et folkedrab, siger han.

I sin tale gentog Zelenskyj, at alle fredselskende lande skal stå sammen.

- Vi forbereder et globalt fredstopmøde. Jeg inviterer jer alle - alle jer, der ikke tolererer aggression - til at være med i forberedelserne.

Den ukrainske præsident sagde også, at verden ikke kan være tryg, når Rusland - som er permanent medlem af Sikkerhedsrådet - har atomvåben.

- Terrorister har ikke ret til at have atomvåben, sagde han og tilføjede:

- Rusland udnytter mange ting som våben - og det bliver ikke kun brugt mod vores land, men også mod alle jeres.

Zelenskyj tager torsdag til Washington for at mødes med den amerikanske leder, Joe Biden. i Det Hvide Hus.

Det har i et stykke tid været kendt, at Zelenskyj ventedes at være blandt deltagerne i den såkaldte højniveau-uge under generalforsamlingen, hvor de fleste af verdens stats- og regeringschefer er i New York.

