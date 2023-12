Zelenskyj kommer til nordisk topmøde midt i debat om støtte

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, vil være til stede ved et nordisk topmøde i Oslo onsdag, hvor også statsminister Mette Frederiksen (S) deltager.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, er vært for topmødet. Også regeringschefer fra Finland, Sverige og Island er til stede.

Senest Zelenskyj mødtes med de nordiske ledere var under et topmøde i Helsinki, hvor temaerne var sikkerhed, nordisk samarbejde og støtte til Ukraine.

Støre ønsker i en udtalelse Zelenskyj "varmt velkommen til Norge".

- Vi giver Ukraine stærk og langvarig støtte i deres kamp for frihed og demokrati, siger han ifølge NTB.

- Det er vigtigt også for vores frihed og demokrati.

Zelenskyj har de seneste dage besøgt flere lande, mens både EU og USA debatterer vestlig støtte til Ukraine.

Tirsdag aften dansk tid tog USA's præsident, Joe Biden, imod Zelenskyj i Det Hvide Hus.

Her lovede den amerikanske præsident fortsat støtte til ukrainerne.

Men i Kongressen har der været problemer med at nå til enighed om en stor støttepakke til Ukraine.

Samtidig er der denne uge EU-topmøde, hvor EU's 27 medlemslande ventes at beslutte, om Ukraine skal have lov til at begynde formelle forhandlinger.

Det vil kræve enstemmig opbakning fra EU-landene, men Ungarn truer med at sige nej. Også ved EU-topmødet er økonomisk støtte til Ukraine et tema.

