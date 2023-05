Zelenskyj kræver løfte om fremtid i EU indfriet

Der skal ikke herske nogen usikkerhed om forholdet mellem Ukraine og EU.

Derfor bør EU-landenes ledere allerede nu give grønt lys til at åbne forhandlinger om Ukraines medlemskab af unionen.

Sådan siger præsident Volodymyr Zelenskyj tirsdag på et pressemøde i Kyiv efter et møde med Ursula von der Leyen, formand for EU-Kommissionen.

- Tiden er inde til at fjerne den kunstige, politiske usikkerhed om forholdet mellem Ukraine og EU. Tiden er inde til at godkende åbningen af forhandlinger om Ukraines indtrædelse i EU, siger den ukrainske præsident.

Også Ursula von der Leyen taler under pressemødet om Ukraines fremtid som EU-land. Hendes tidsperspektiv ser dog noget anderledes ud.

Kommissionen vil i oktober komme med sin anbefaling til, om man bør åbne forhandlinger, siger hun.

Derefter vil det være op til EU-landene at tage beslutningen, som skal være enstemmig.

EU-chefen benytter lejligheden tirsdag til at rose Ukraines fremskridt, som hun kalder "fremragende".

- Ukraine arbejder utrætteligt og intensivt, på trods af at det er vanskeligt at gennemføre reformer midt i en krig, siger hun og tilføjer:

- Som vi står her i dag i et land, der er blevet meningsløst angrebet, vil nogle mene, at det er umuligt, usandsynligt eller for fjernt at tale om et frit og fredeligt Ukraine i EU. Men Europa handler om at gøre det umulige muligt.

Ukraine blev kandidatland 23. juni sidste år.

Landet havde ansøgt om medlemskab af EU 28. februar, blot fire dage efter indledningen af den russiske invasion.

