Zelenskyj kritiserer arabiske ledere for at ignorere krig

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, rettede fredag en kritik mod nogle af de arabiske landes ledere, som han mener ignorerer Ruslands invasion af hans land.

Det skete på Den Arabiske Ligas topmøde i Saudi-Arabien fredag, hvor Zelenskyj var inviteret til at holde tale.

Her opfordrede han blandt andet de arabiske lande til at stå sammen med Ukraine om at "redde folk fra burene i de russiske fængsler".

- Desværre er der folk i verden og her blandt jer, som vender det blinde øje til de bure og ulovlige annekteringer, sagde Zelenskyj.

Han opfordrede de arabiske ledere til at "kaste et ransagende blik" på krigen i Ukraine.

Og han pegede på, at krigen i høj grad også har ramt muslimer i Ukraine - særligt på Krim-halvøen, som Rusland annekterede i 2014.

- Krim var først til at lide under den russiske besættelse. Indtil videre er de fleste af dem, der har været udsat for undertrykkelse på det besatte Krim, muslimer, sagde Zelenskyj.

Hans overraskende besøg på det arabiske topmøde i kystbyen Jeddah gav ham en chance for at tale direkte til ledere i Mellemøsten - en del af verden, der langt fra har vist samme støtte til Ukraine som landene i Vesten.

Saudi-Arabien, der er vært for topmødet, har forholdt sig relativ neutral under krigen i Ukraine.

Syrien, hvis præsident, Bashar al-Assad, for første gang i over ti år var inviteret med til et topmøde i Den Arabiske Liga, har Rusland som en af sine nærmeste allierede.

Syrien er et af de blot fem lande, der har stemt imod resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd med krav om, at Rusland stopper sin fjendtlige fremfærd i Ukraine.

Det var Saudi-Arabien - og ikke ligaen - der havde inviteret den ukrainske præsident til at komme og tale ved topmødet.

