Zelenskyj kritiserer FN og Røde Kors for manglende hjælp

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er "chokeret" over den manglende hjælp i Kherson-regionen.

Det siger han til de tyske medier Bild og Die Welt.

I Kherson-regionen er der onsdag store oversvømmelser og massive ødelæggelser. De er opstået efter et angreb på Nova Kakhovka-dæmningen natten til tirsdag.

Præsidenten retter kritik mod FN og Røde Kors, som, han mener, har fejlet.

- De er her ikke, siger han blandt andet.

Ukrainske myndigheder har onsdag vurderet, at omkring 42.000 mennesker er i fare for at blive direkte ramt af oversvømmelserne.

FN's chef for nødhjælp, Martin Griffiths, har samtidig advaret om, at bruddet på dæmningen vil få "alvorlige og vidtrækkende konsekvenser for tusindvis af mennesker i det sydlige Ukraine på begge sider af frontlinjen".

Dels henviser han til de mange ukrainere, hvis hjem bliver oversvømmet.

Dels henviser han til, at oversvømmelserne vil føre til mangel på mad og rent drikkevand - ligesom de voldsomme vandmasser ødelægger afgrøderne på markerne i de berørte områder.

Zelenskyj fortæller, at Ukraine har henvendt sig til de to organisationer uden held.

- Vi har ikke fået svar, lyder det fra den ukrainske præsident til de tyske medier.

Samtidig siger han til Politico, at russiske styrker skyder efter de ukrainske redningsfolk, når de forsøger at yde støtte til de berørte borgere.

Rusland og Ukraine har anklaget hinanden for at stå bag eksplosionen, som forårsagede bruddet på dæmningen.

Onsdag aften lyder det fra den franske præsident, Emmanuel Macron, at landet vil sende nødhjælp til Ukraine "inden for de næste par timer." Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen kommer kort tid efter en telefonsamtale mellem de to præsidenter. De har angiveligt snakket om konsekvenserne af angrebet.

/ritzau/