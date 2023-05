Zelenskyj landet i Japan: Skal diskutere sikkerhed med G7-lande

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er lørdag ankommet til Hiroshima i Japan, hvor han skal deltage i G7-topmødet.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Selv bekræfter Zelenskyj besøget på Twitter.

- Japan. G7. Vigtige møder med Ukraines partnere og venner. Sikkerhed og styrket samarbejde til fordel for vores sejr. Vi vil komme tættere på freden i dag, skriver Zelenskyj.

Zelenskyj ankom med et fransk regeringsfly.

Han kommer direkte fra et besøg i Saudi-Arabien. Her deltog han fredag i Den Arabiske Ligas topmøde.

Også fredag var det et fransk fly, der transporterede ham.

Den ukrainske præsidents deltagelse i G7-topmødet finder sted, umiddelbart efter at USA har annonceret, at landet er parat til at godkende, at andre lande eksporterer F-16-fly til Ukraine.

F-16-flyene produceres af Lockheed Martin i USA. De kan ikke sælges videre eller doneres til tredjelande uden USA's accept.

Det var ventet, at Zelenskyj ville deltage i G7-topmødet. Tidligere har det dog forlydt, at han først ville deltage søndag.

Topmødet varer tre dage og slutter søndag.

På G7-topmødet deltager repræsentanter for syv af verdens førende industrilande samt EU. De syv lande, der er med i G7-samarbejdet, er USA, Canada, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien og Japan.

/ritzau/