Zelenskyj melder om endnu flere befriede områder i Ukraine

Ukraines hær fortsætter sin fremfærd og har befriet nye byer fra russerne i en række områder.

Det fortæller den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i sin daglige videotale sent mandag aften.

Zelenskyj giver ingen oplysninger om, hvilke byer eller områder der er tale om.

- I dag gjorde vores hær og krigere yderligere fremskridt, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Nye beboelsesområder er blevet befriet i adskillige regioner. Der foregår heftige kampe flere steder ved frontlinjen, tilføjer han.

I weekenden lovede Zelenskyj, at ukrainske styrker inden for den næste uge vil generobre flere områder fra russerne.

- I løbet af denne uge er der blevet hejst flere ukrainske flag i Donbas. Der vil være endnu flere om en uge, sagde han lørdag aften ifølge nyhedsbureauet AFP.

Løftet gav han, efter at ukrainske styrker tidligere lørdag havde genvundet kontrollen over den østukrainske by Lyman.

Lyman spiller en strategisk vigtig rolle på grund af sin placering. Den fungerer som et trafikknudepunkt, og dem, der har kontrollen her, kan nemt bevæge sig rundt og komme til eksempelvis Sjevjerodonetsk og Lysytjansk.

Lyman ligger i regionen Donetsk. Det er en af fire regioner, som Vladimir Putin fredag annekterede ved at skrive under på et dokument om, at de nu udgør en del af Rusland.

Særligt vestlige lande har fordømt annekteringen af områderne.

Ifølge Rob Lee, der er forsker ved den amerikanske tænketank Udenrigspolitisk Forskningsinstitut, skriver usædvanligt mange russiske bloggere om nye russiske tilbageslag i det sydlige Ukraine.

- Når så mange russiske kanaler slår alarm, betyder det som regel, at de russiske styrker har problemer, fortalte han tidligere mandag ifølge Reuters.

De nye ukrainske fremskridt skal angiveligt være sket langs Dnipro-flodens vestbred, hvor russerne siges at opgive meget territorie langs frontlinjen.

/ritzau/