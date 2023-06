Zelenskyj melder Ukraine klar til længe ventet modoffensiv

Ukraine er ifølge præsident Volodymyr Zelenskyj klar til at lancere den modoffensiv, som har været på tale i mange måneder.

Det siger præsidenten i et interview med Wall Street Journal offentliggjort lørdag.

- Vi tror meget på, at vi kommer til at lykkes, siger han til den amerikanske avis.

- Jeg ved ikke, hvor længe det kommer til at tage. For at være ærlig kan det gå en række veje, fuldstændigt forskellige. Men vi kommer til at gøre det, og vi er klar.

Den ukrainske regerings håb er, at det vil være muligt at ændre krigens dynamik og indtage russiskbesatte territorier igen.

Det er nu omtrent 15 måneder siden, at Rusland invaderede sit naboland, og efterfølgende har krigen raset.

Sidste måned sagde Zelenskyj, at Ukraine blandt andet måtte vente på flere vestlige kampvogne, før det var tid til at indlede en modoffensiv.

Han har i længere tid gjort en stor indsats for at få vestlige politikere til at donere flere våben og andre former for militærhjælp. Donationerne er afgørende for, at Ukraines kan gennemføre sine militære planer.

Rusland har besat landområder i det sydlige, østlige og sydøstlige Ukraine.

Længere perioder med tørt vejr i dele af Ukraine har bidraget til en forventning om, at modoffensiven er nært forestående.

Ukraine har i tillæg hertil øget antallet af angreb på russiske ammunitionsdepoter og logistiske ruter.

Lørdag melder Ukraines militær, at fokus i kampene er omkring byen Mariinka i Donetsk-regionen østpå. Ifølge militæret har ukrainske styrker her afvist flere angreb.

For en uge siden meldte også Oleksij Danilov fra det nationale sikkerhedsråd i Ukraine, at landet er klar til en modoffensiv.

Danilov sagde til BBC dengang, at et angreb kan begynde "i morgen, i overmorgen eller om en uge".

/ritzau/Reuters