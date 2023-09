Zelenskyj mødte ingen toppolitikere i Polen på vej hjem fra FN

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, mødte ingen toppolitikere under en mellemlanding i Polen, da han lørdag fløj hjem fra besøg i USA og Canada.

Det skriver den britiske avis The Guardian, som citerer en udtalelse fra lederen af den polske præsidents kontor.

Ifølge den britiske avis er det endnu et tegn på det anstrengte forhold mellem de to lande som følge af kornkonflikten.

EU-Kommissionen besluttede for nylig ikke at videreføre forbuddet mod ukrainsk kornimport, som gjaldt Polen, Ungarn, Slovakiet, Rumænien og Bulgarien. Det var blevet indført for at beskytte landmændene i de pågældende lande mod stærkt faldende priser på deres produkter.

Polen, Slovakiet og Ungarn bestemte sig derpå for at gå deres egne veje og selv indføre restriktive tiltag. Det store nationalkonservative regeringsparti i Polen, PiS, bygger især sin position på støtten fra det polske landbrug.

Striden mellem Ukraine og Polen er blusset op få uger før det polske parlamentsvalg 15. oktober.

Mateusz Morawiecki, der er polsk premierminister, optrappede i weekenden sin kritik af Zelenskyjs udtalelser ved FN's Generalforsamling i New York i sidste uge.

- Jeg ønsker at gøre det klart over for præsident Zelenskyj, at han aldrig må fornærme polakker igen, som han gjorde det forleden dag, da han var i FN, udtalte Morawiecki fredag aften til det polske nyhedsbureau PAP.

Zelenskyj fik de østeuropæiske nabolande til at rejse børster, da han omtalte den forbudte import af ukrainsk korn i blandt andet Polen som "politisk teater".

Zelenskyj sagde i FN, at han var urolig og forundret over, "hvordan et politisk teater omkring kornimport bliver udspillet mellem allierede til fordel for Moskva".

Morawiecki sagde på et tidspunkt til polsk tv, at "vi sender ikke længere våben til Ukraine, fordi vi nu vil bevæbne Polen med mere moderne våben."

Det blev i dele af den internationale presse tolket som, at Polen ville stoppe overførslen af våben til Ukraine på grund af kornstriden.

Zelenskyj skriver på Telegram søndag, at han under besøget i USA mødte flere amerikanske iværksættere, investorer og finansmænd - deriblandt mangemilliardæren Michael Bloomberg. Samtalerne drejede sig om investeringsmuligheder i Ukraine.

- Vi arbejder for sejren og for genopbygningen af Ukraine, skriver Zelenskyj.

/ritzau/Reuters