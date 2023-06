Zelenskyj nævner Danmark i tak for hjælp efter dæmningskollaps

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, takker de allierede lande og hjælpeorganisationer for hjælpen efter de voldsomme oversvømmelser udløst af dæmningskollapset i Nova Kakhovka.

- Jeg ønsker personligt at takke hvert eneste land, hver eneste leder, alle byer og lokalsamfund i vores partnerlande og alle internationale organisationer, der har hjulpet os med at håndtere konsekvenserne af det russiske terrorangreb mod Kakhovka-dæmningen, siger Zelenskyj i sin daglige videotale.

Det skriver nyhedsbureauet dpa ifølge nyhedsbureauet NTB.

I talen takker han også de allierede lande, som har bidraget med våben og udstyr. Han fremhæver blandt andet Danmark.

- Danmark og Norge, jeg vil gerne takke jer hver især for jeres fælles arbejde med at styrke vores artilleri, siger han ifølge dpa, skriver NTB.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) sagde i sin tale på Folkemødet på Bornholm lørdag, at Danmark højst sandsynligt kommer til at bakke op om vestlige donationer af kampfly til Ukraine på et tidspunkt.

- Ukraine har brug for fly. Mere end nogensinde, hvis de skal vinde deres kamp. Det gælder også danske F-16-kampfly, sagde Troels Lund Poulsen i sin tale.

Inden længe kommer ukrainske piloter til Danmark, hvor de skal trænes i at flyve og vedligeholde F-16-fly.

Danmark og Holland står i spidsen for det vestlige samarbejde om at træne ukrainske piloter.

I alt er 45 mennesker bekræftet døde i oversvømmelserne efter dæmningskollapset i det sydlige Ukraine for halvanden uge siden.

På den ukrainske side af Dnepr-floden er 16 mennesker bekræftet døde, mens 31 savnes.

Det oplyste det ukrainske indenrigsministerium lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tidligere lørdag kom det frem, at 29 mennesker er bekræftet døde i de russisk-kontrollerede områder omkring floden.

Det var tirsdag den 6. juni, at den store Kakhovka-dæmning blev udsat for en sprængning, så den kollapsede.

Det er foreløbig uvist, hvem der står bag sprængningen. Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at have ødelagt dæmningen.

