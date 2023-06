Zelenskyj: Ødelagt dæmning kommer ikke i vejen for modoffensiv

Sprængningen af den ukrainske dæmning Nova Kakhovka kommer ikke til at ødelægge Ukraines planer om en modoffensiv.

Sådan lyder det fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, på beskedtjenesten Telegram.

- Eksplosionen af dæmningen vil ikke påvirke Ukraines evne til at generobre sine egne territorier, siger han.

Han siger også, at han har talt med højtstående kommandører i det ukrainske militær. De har forsikret ham om, at hæren er klar.

Regeringen i Ukraine anser sprængningen som et forsøg fra Rusland på at bremse en længe ventet offensiv fra Ukraine.

Den ukrainske dæmning blev sprængt i luften tidligt tirsdag morgen.

Ifølge den ukrainske guvernør i regionen Kherson, Oleksandr Prokudin, er der 16.000 personer, som bor i en zone, som kan blive oversvømmet.

Andrij Jermak, som er rådgiver for den ukrainske præsident, sagde tidligere tirsdag, at sprængningen kunne være til fare for byen Zaporizjzja. Byen har et russisk-indsat bystyre.

Den 30 meter høje og 3,2 kilometer lange dæmning blev bygget i 1956 som en del af et vandkraftværk.

Dæmningen ligger på Dnepr-floden. Den har et 18 kubikkilometer stort bassin.

Både Rusland og Ukraine beskylder hinanden for at have ødelagt dæmningen.

Begge lande har også i flere måneder anklaget modparten for at ville sprænge dækningen.

Dæmningen ligger i Kherson-regionen i den sydlige del af Ukraine. Regionen er under krigen blevet delvist annekteret af Rusland.

Den ligger nord for Krim-halvøen, som blev annekteret af Rusland i 2014.

Ifølge diplomatiske kilder er der indkaldt til et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd tirsdag aften, som både Rusland og Ukraine har bedt om.

/ritzau/AFP