Zelenskyj ønsker Nato-invitation ved topmøde

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger lørdag, at han gerne ser, at hans land får en invitation fra Nato om at slutte sig til forsvarsalliancen, når den holder topmøde senere på måneden.

- Vi har brug for et meget klart og tydeligt signal ved topmødet i Vilnius om, at Ukraine kan blive fuldgyldigt medlem af Nato efter krigen, siger Zelenskyj lørdag.

- En sådan invitation til alliancen er det første og meget konkrete skridt. Det vil være meget vigtigt for os, siger han ifølge AFP.

Nato-landenes ledere mødes i Litauens hovedstad, Vilnius, 11.-12. juli.

Ukraine har gentagne gange udtrykt interesse for at blive en del af Nato - især efter Ruslands invasion af landet i februar sidste år.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har flere gange sagt, at Natos dør står åben for Ukraine.

Men Ukraine får ikke en formel invitation til at blive medlem af alliancen på det kommende topmøde. Det sagde Stoltenberg i juni.

- Det vigtigste nu er at sikre, at Ukraine overlever som selvstændig nation. Derfor er jeg sikker på, at Nato-landene på topmødet vil givet fortsat støtte til Ukraine, sagde han.

Nato aftalte på et topmøde i Bukarest i 2008, at Ukraine vil blive medlem på et tidspunkt. Det løfte står landene ifølge Stoltenberg ved. Men spørgsmålet er hvornår.

Ukraine presser på for en konkret tidsplan, men det ser landet ikke ud til at få på topmødet i Vilnius.

Zelenskyj udtalte sig lørdag på et fælles pressemøde med Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, der er på besøg i Ukraines hovedstad, Kyiv.

Tidligere lørdag meddelte de to politiske ledere i en fælles udtalelse, at Spanien vil foreslå oprettelse af et særligt Nato-Ukraine råd.

- Spanien støtter en styrkelse af Natos partnerskab med Ukraine, herunder etableringen af et Nato-Ukraine råd, lød det.

Sánchez har også sagt, at Spanien - som lørdag har overtaget det roterende formandskab for EU - giver høj prioritet til spørgsmålet om Ukraines optagelse i EU.

/ritzau/AFP