Zelenskyj og Orbán har ærlig samtale ved Mileis indsættelse

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger, at han søndag har haft en "ærlig" samtale med Ungarns premierminister, Viktor Orbán.

De to mødtes, fordi de begge var til stede ved indsættelsen af Argentinas nye præsident, Javier Milei, i Buenos Aires.

- Den var så ærlig som muligt - og selvfølgelig handlede det om europæiske anliggender, siger Zelenskyj i sin daglige videotale til den ukrainske befolkning.

Mødet mellem de to fandt sted, efter at Orbán har truet med at blokere for mere økonomisk hjælp til Ukraine og udtrykt modstand mod at lade Ukraine blive en del af EU.

Orbáns pressechef, Bertalan Havasi, bekræfter, at de to har mødtes. Det sker i en e-mail, hvor pressechefen ikke kommer ind på, hvorvidt den ungarske leder fortsat er imod at lade Ukraine blive en del af EU.

- Med hensyn til Ukraines indtræden i EU har Viktor Orbán signaleret, at medlemslandene fortsat drøfter emnet, lyder det i e-mailen.

En video på det argentinske senats YouTube-kanal viser Zelenskyj og Orbán tale sammen i omkring 20 sekunder, hvor de også mingler med andre gæster i det argentinske parlament.

14. og 15. december er der topmøde i EU, hvor det ventes, at det vil blive besluttet, om der skal indledes samtaler om et ukrainsk EU-medlemskab.

Orbán har flere gange sagt, at han er imod at påbegynde den slags samtaler nu. Der skal være enighed blandt EU-landene, inden samtalerne kan begynde.

Orbán har også truet med at blokere for, at der kan blive afsat 50 milliarder euro - svarende til omkring 373 milliarder kroner - til Ukraine på EU's budget frem til 2027.

En højtstående embedsmand i EU sagde dog fredag, at EU vil finde andre måder at støtte Ukraine på, hvis Ungarn nedlægger veto.

Zelenskyj har tidligere sagt, at han har talt i telefon med EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, for at koordinere.

- Vi regner med en positiv beslutning vedrørende allokeringen af 50 milliarder euro, og at forhandlinger om Ukraines indtræden i EU, skrev han på beskedtjenesten Telegram.

Mandag ankommer Zelenskyj til Washington D.C. i USA, hvor han skal mødes med den amerikanske præsident, Joe Biden, og formanden for Repræsentanternes Hus, Mike Johnson.

/ritzau/Reuters