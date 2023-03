Zelenskyj og topofficerer enes om at forsvare Bakhmut

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, og den militære topledelse er blevet enige om at forsvare byen Bakhmut.

Det oplyser Zelenskyjs kontor tirsdag.

Der har været hårde kampe mellem ukrainske og russiske styrker om byen i det østlige Ukraine det seneste halve år.

De seneste uger har der været rapporter om, at de ukrainske styrker er på nippet til at rømme byen.

- Efter at have vurderer forsvarsoperationen i retning af Bakhmut, så udtrykte alle medlemmer en fælles indstilling - at holde og forsvare byen Bakhmut, lyder det i en erklæring fra Zelenskyjs kontor.

Rusland har siden august haft fokus på at erobre Bakhmut fra de ukrainske styrker. Dagligt er der faldet granater. De fleste huse i byen er ødelagt.

Byen har fået stor symbolsk værdi under kampene. Men dens strategiske betydning er ikke lige så tungtvejende.

Militære analytikere har tidligere vurderet, at tabene af menneskeliv ved Bakhmut skal tælles i titusinder.

Der er indsat russiske lejesoldater fra den såkaldte Wagner-gruppe. Mange af dem er tidligere straffefanger, der har fået løfte om deres frihed, hvis de vil lade sig indrullere i militsen.

Zelenskyj sagde mandag i sin daglige tv-opdatering om krigen, at det er en svær kamp, der står på i det østlige Ukraine.

- Det er barskt i øst, meget smertefuldt.

- Vi er nødt til at knuse fjendens militære magt, og vi vil knuse den, sagde han.

