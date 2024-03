Zelenskyj: Putin vil give Ukraine skylden for Moskva-angreb

Ruslands præsident, Vladimir Putin, forsøger at rykke skylden for et dødeligt angreb nær Moskva over på Ukraine.

Det mener Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

I en videotale lørdag siger han, at de hundredtusindvis af "terrorister", som Putin har sendt til Ukraine, ville være nok til at stoppe terrorister i hjemlandet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En koncertsted nær den russiske hovedstad, Moskva, blev fredag aften dansk tid udsat for et blodigt angreb.

Lørdag eftermiddag oplyste Ruslands efterforskningskomité, at mindst 133 personer døde

- Det, der skete i går i Moskva, er indlysende: Putin og det andet afskum forsøger bare at skyde skylden på nogen andre, siger Zelenskyj ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Alt er fuldstændigt forudsigeligt.

Ifølge Putin er fire personer, der var direkte involveret i angrebet, blevet anholdt. I alt er der foretaget 11 anholdelser.

Ifølge de russiske myndigheder rejste de mistænkte personer ind i Rusland fra Ukraine inden angrebet.

Og efter angrebet forsøgte de altså at flygte tilbage, sagde Putin i en tv-tale lørdag eftermiddag.

- De forsøgte at gemme sig og flygtede mod Ukraine, hvor der ifølge foreløbige oplysninger var lavet et smuthul, så de kunne krydse grænsen fra den ukrainske side, siger Putin.

