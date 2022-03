Zelenskyj: Rusland lider store tab i Ukraine

Mange russiske soldater bliver i disse dage dræbt på den kolde slagmark i Ukraine.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Hans oplysninger er ikke uafhængigt bekræftet, men han siger lørdag, at Rusland siden den 24. februar, da Rusland invaderede Ukraine, har lidt sine største tab i årtier.

Han nævner ingen dødstal, men siger, at siden fredag har 500 til 600 russiske soldater overgivet sig.

USA har ifølge nyhedsbureauet AFP sat Ruslands dødstal til mellem 2000 og 4000.

I sidste uge lød det fra Rusland, at 498 russiske soldater var dræbt på slagmarken.

Zelenskyj siger videre, at 1300 ukrainske soldater er blevet dræbt siden begyndelsen på krigen med Rusland.

Ifølge præsidenten sender Rusland friske tropper fra Rusland til slagmarken.

Det har ikke været muligt at få oplysningerne bekræftet fra anden side.

Megen opmærksomhed på krigsskuepladsen samler sig lørdag om de civile, der har svært ved at komme væk fra omringede byer, herunder hovedstaden Kyiv.

Oleksij Kuleba, guvernør i Kyiv-regionen, siger, at der lørdag morgen var kampe og luftangreb, som forhindrede evakueringer.

Men senere lørdag er det lykkedes med nogle evakueringer.

Der er også stadig problemer i havnebyen Marjupol, hvor det både er besværligt at evakuere civile og at få hjælp ind i den omringede by.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har kaldt situationen for "den værste humanitære katastrofe på planeten".

1500 civile skal være dræbt på 12 dage i byen.

Der har lørdag været modstridende oplysninger fra byen om en moské, der skulle være blevet ramt af russiske granater.

Angiveligt var der 80 mennesker i moskéen, da det skete, sagde Ukraines regering.

Senere sagde en af moskéens ledere til tyrkisk tv, at der var beskydning af området, hvor moskéen ligger. Men moskéen var ikke ramt.

/ritzau/Reuters