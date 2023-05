Zelenskyj: Russerne har ikke besat Bakhmut

Russerne har ikke indtaget den østukrainske by Bakhmut, som har været skueplads for blodige kampe i mange måneder.

Det fastslår Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

- Bakhmut er ikke blevet indtaget af Rusland fra i dag. Der er ikke to eller tre fortolkninger af dette, siger han ifølge Reuters.

Tidligere søndag var der tilsyneladende modsatrettede meldinger fra den ukrainske præsident. Men hans stab forklarede senere, at han var blevet fejltolket.

Også den ukrainske general Oleksandr Syrskyj, der leder de ukrainske landstyrker, afviser, at russiske styrker har kontrol med byen.

Ukrainske styrker kontrollerer fortsat et område i Bakhmut og rykker frem mod russiske styrker i forstæderne, siger han.

Det vil gøre det muligt for dem at foretage en "taktisk omringning" af byen, skriver generalen på beskedtjenesten Telegram.

Syrskyj oplyser videre søndag, at han havde været på besøg ved frontlinjen nær Bakhmut.

Rusland meddelte lørdag, at russiske styrker havde fuld kontrol med byen. Hvis det bekræftes, er det en betydelig symbolsk sejr for russerne.

Men iagttagere tvivler på det.

I løbet af den seneste uge har ukrainske styrker generobret store områder ved Bakhmuts nordlige og sydlige del.

Mens kampene raser videre i Bakhmut, deltog præsident Zelenskyj søndag i et topmøde med lederne fra nogle af verdens førende industrilande, de såkaldte G7-lande.

Zelenskyj mødtes med blandt andre USA's præsident, Joe Biden, ved topmødet, der blev holdt i Hiroshima i Japan.

Den ukrainske præsident sammenlignede ødelæggelserne i Bakhmut med ødelæggelserne i Hiroshima, da amerikanerne under Anden Verdenskrig havde kastet en atombombe over den japanske by.

- Fotos af det ødelagte Hiroshima minder mig absolut om Bakhmut og andre lignende steder. Der er intet levende tilbage, alle bygninger ligger i ruiner, sagde Zelenskyj.

På både ukrainsk og russisk side har de langvarige kampe i og omkring Bakhmut kostet mange tusinde liv.

