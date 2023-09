Et russisk angreb mod et marked i det østlige Ukraine har dræbt mindst 16 personer - herunder et barn.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Præsidenten tilføjer, at dødstallet risikerer at stige yderligere.

Angrebet har ramt i byen Kostjantynivka, der ligger cirka 100 kilometer nord for Donetsk.

Foruden de dræbte er mindst 20 personer blevet såret i angrebet, lyder det.

/ritzau/