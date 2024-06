Zelenskyj siger Kina modarbejder fredsmøde i Schweiz

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, beskylder Kina for at overtale en række lande til ikke at deltage i et fredsmøde om Ukraine i Schweiz om to uger.

- Kina arbejder desværre hårdt på at forhindre lande i at komme til fredskonferencen, siger præsident Volodymyr Zelenskyj til journalister ved et sikkerhedsforum i Singapore.

Zelenskyj siger, at Kina "er et redskab i Putins hænder", og han beskylder Rusland for at bruge Kinas indflydelse til at undergrave fredsmødet.

Kina har offentligt kritiseret fredskonferencen i Schweiz, fordi Rusland ikke er inviteret. Ifølge Beijing burde konferencen have støtte fra både Rusland og Ukraine.

Kina forsøger at fremstå neutral i konflikten, men den kinesiske leder bliver kritiseret for ikke at fordømme Moskvas invasionskrig mod Ukraine.

Ukraines præsident har opfordret USA's præsident, Joe Biden, og Kinas præsident, Xi Jinping, til at deltage i fredsmødet.

- Jeg appellerer til dem om at støtte fredsmødet med deres personlige lederskab og deltagelse, sagde Zelenskyj i en videotale fra Kharkiv i sidste uge.

Han understregede at et globalt flertal i fredsbestræbelserne er den bedste garanti for, at alle forpligtelser vil blive overholdt.

Ukraines ledere håber at vinde bred international støtte til dets betingelser for, hvordan krigen kan blive afsluttet.

Zelenskyj sagde søndag, at over 100 lande og organisationer vil deltage, og i Singapore opfordrede han til, at lande i Asien deltager.

Fredskonferencen kan blive svækket, hvis også præsident Biden bliver væk. Den amerikanske leder, som er dybt involveret i valgkampen mod Donald Trump, har endnu ikke tilkendegivet om han kommer.

Fredskonferencen i det traditionelt neutrale Schweiz finder sted på det luksuriøse Bürgenstock-resort nær Luzern fra 15. til 16. juni. Vært for mødet bliver den schweiziske præsident, Viola Amherd.

/ritzau/Reuters