Zelenskyj: Situation stabil efter stort russisk fremstød

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger, at russiske styrker er rykket ti kilometer frem i Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine, men situationen i regionen er stabiliseret fredag.

Den ukrainske leder fremsatte udtalelsen fredag formiddag til det ukrainske medie RBC-Ukraine media.

- I dag har vores forsvarsstyrker stabiliseret russerne der, hvor de er nu. Deres dybeste fremrykning er 10 kilometer inde, sagde Zelenskyj til journalister ifølge AFP.

Russerne indledte en offensiv sidste fredag. Deres fremstød ved frontlinjen i Kharkiv-regionen er den største territoriale sejr for invasionsstyrkerne i 18 måneder.

Zelenskyj siger, at flere forstærkninger er blevet sendt til området. Ukraines hær meddeler, at den "delvist" har stoppet den russiske fremrykning.

Men lederen i Kharkiv-regionen siger, at Moskva har vundet terræn nær grænselandsbyen Lyptsi, og at russerne "ikke har opgivet" at indtage byen Vovtjansk.

- Vores opgave er lige nu at få stabiliseret frontlinjen, siger guvernør Oleh Synegubov.

Ukraine har beskyldt russiske soldater for at henrette civile på det territorium, som russerne har vundet kontrollen over. I Vovtjansk skal civile være blevet brugt som "menneskelige skjolde" af russerne.

Den seneste russiske offensiv har øget presset på de ukrainske styrker, der både mangler våben og soldater.

Ifølge det franske nyheds AFP's beregninger vandt Moskva kontrol over 278 kvadratkilometer ukrainsk territorium i dagene 9. maj til 15. maj. Det er den største territoriale erobring siden december 2022.

Beregningerne er baseret på data fra Instituttet for Krigsstudier, ISW, i Washington.

Russernes kapacitet til at vinde yderligere terræn kan være begrænset på grund af mangel på soldater, siger en militær top-leder i Nato.

- Russerne råder ikke over det nødvendige antal soldater, hedder det.

Ukraine sendte en bølge af droner mod Rusland og Krim natten til fredag. To personer - den ene et barn - blev dræbt, og et olieraffinaderi blev sat i brand. Det var Ukraines største luftoffensiv i flere uger.

Ifølge russerne blev over 100 af de ukrainske droner skudt ned eller uskadeliggjort natten til fredag.

