Zelenskyj: Spørgsmål om tid før donerede kampfly kan bruges i Rusland

Det er ikke utænkeligt, at Ukraine snart kan bruge donerede våben fra Vesten i Rusland.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, på et pressemøde i Stockholm fredag, hvor han bliver spurgt, om Ukraine må bruge danske F-16-kampfly mod russiske mål.

- Lige nu kender jeg ikke detaljerne for, hvordan vi må bruge vores fremtidige F-16-fly.

- Jeg tror, at det er et spørgsmål om tid, før vestlige våben kan bruges på Ruslands territorium, siger han.

Zelenskyj deltager fredag i et nordisk topmøde om sikkerhed og forsvar, hvor Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, er vært.

Her deltager også Finlands præsident, Alexander Stubb, Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, Islands statsminister, Bjarni Benediktsson og Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S).

Til sommer vil Ukraine modtage de første donerede danske F-16-fly.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) kunne torsdag fortælle til Jyllands-Posten, at F-16-flyene gerne må ramme mål i Rusland.

Det budskab ville Mette Frederiksen ikke gentage på topmødet i Stockholm.

Debatten, om hvorvidt Ukraine må bruge donerede våben fra vestlige allierede til at angribe i russisk territorium, har den seneste tid fyldt i og uden for Europa.

Både Frankrig og Tyskland har ligesom Danmark meddelt, at deres våbendonationer må bruges af Ukraine til at angribe mål i Rusland, hvis det overholder international lov.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har lempet restriktionerne for, hvordan Ukraine må bruge amerikanske våben. Det oplyste en anonym amerikansk embedsmand ifølge nyhedsbureauet AFP torsdag aften.

Blandt de andre lande, der også vil donere F-16-fly, har eksempelvis Belgiens premierminister sagt, at Ukraine kun må bruge flyene i eget territorium.

Under pressemødet nævner den ukrainske præsident også den danske træning af ukrainske piloter i at benytte F-16-fly samt andre træningsindsatser.

Zelenskyj mener generelt, at "processen med træningsmissioner går for langsomt".

- Min position er, at vi skal ændre processen. Men det er svært. Vi bliver nødt til at tale med alle de allierede, siger han, uden at uddybe hvad problemet med træningsmissionerne er.

