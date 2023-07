Zelenskyj taler i Vilnius: Ukraine vil gøre Nato stærkere

- Nato vil gøre Ukraine mere sikkert, og Ukraine vil gøre Nato stærkere.

Det siger den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i en tale i centrum af Litauens hovedstad, Vilnius.

Under sin tale holdt Zelenskyj et flag frem, som han havde fået med sig fra den ukrainske hær.

Flaget var kommet fra byen Bakhmut i det østlige Ukraine, der har været skueplads for krigens hidtil blodigste og længstvarende slag.

- Bakhmut er et af de mest afgørende slag for frihed i Europa. Og det er sådan, vores børn og børnebørn vil huske det, siger Zelenskyj.

Det var ikke på forhånd annonceret, at den ukrainske præsident ville holde tale i det centrale Vilnius, hvor Nato tirsdag og onsdag holder topmøde.

Zelenskyj er inviteret til topmødet, hvor han blandt andre skal mødes med USA's præsident, Joe Biden.

Ukraine har op til topmødet presset yderligere på for at få en tidsplan for, hvornår landet kan blive medlem af forsvarsalliancen.

Zelenskyj siger i sin tale tirsdag, at han tror på et "Nato, der ikke tøver, ikke spilder tiden og ikke ser tilbage på en aggressor", skriver britiske BBC.

Det sidste er en henvisning til Rusland, der invaderede Ukraine for over 16 måneder siden.

Fra de tusinder af forsamlede lød der tilråb som "Ære til Ukraine!".

Ukraine har massiv opbakning fra Litauen og de øvrige baltiske lande.

Det blev understreget af, at Litauens præsident, Gitanas Nauseda, stod ved Zelenskyjs side på scenen i Vilnius.

Zelenskyj sagde ved begyndelsen af topmødet, at det er "uhørt og absurd", hvis Nato-landene ikke giver Ukraine en tidshorisont eller en invitation til medlemskab.

Allerede i 2008 erklærede Nato, at Ukraine en dag vil blive medlem. Men der blev ikke lagt en tidsplan for, hvornår det vil ske.

