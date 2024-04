Zelenskyj til USA's Kongres: Vi taber krigen uden jeres hjælp

Ukraine taber krigen mod Rusland, hvis Kongressen i USA ikke godkender en længe ventet militær hjælpepakke til ukrainerne.

Det siger præsident Volodymyr Zelenskyj søndag under et videomøde med United24, der er en ukrainsk platform for fundraising, skriver AFP.

- Det er nødvendigt specifikt at fortælle Kongressen, at hvis Kongressen ikke hjælper Ukraine, taber Ukraine krigen, siger landets præsident.

Zelenskyj siger videre, at "hvis Ukraine taber krigen, bliver andre stater angrebet".

En hjælpepakke på 60 milliarder dollar (cirka 412 milliarder kroner) til Ukraine sidder fast i Kongressen. Her blokerer republikanere for dens godkendelse.

Lørdag sagde Zelenskyj dog, at han tror på, at pakken i sidste ende vil få grønt lys af de amerikanske politikere.

Samme forhåbning har USA's Nato-ambassadør, Julianne Smith.

Det sagde hun tidligere på ugen i forbindelse med markeringen af Nato-alliancens 75-års-jubilæum.

- Vi har et laserfokus på at sikre, at Ukraine får det, som de mangler. Det nuværende behov er ammunition og luftforsvar. Så vi har fokus på det, lød det fra den amerikanske ambassadør.

Det er ikke første gang, at Zelenskyj beder Kongressen om at stemme den omfattende hjælpepakke igennem. Den ukrainske præsident har sendt adskillige appeller til politikerne i Washington D.C. den seneste tid.

- Hvis ikke der er amerikansk støtte, betyder det, at der ikke er noget luftforsvar, ingen Patriot-missiler, ingen støjsendere til elektronisk krigsførelse, ingen 155 millimeter-artillerirunder, sagde Zelenskyj i slutningen af marts i et interview med The Washington Post.

- Det betyder, at vi må gå tilbage, trække os tilbage, skridt for skridt, med små skridt, lød det videre.

Ukraine har i den mere end to år lange krig fået militær, økonomisk og humanitær støtte af en lang række lande samt af EU-institutionerne. USA er det land, der har bidraget med mest.

/ritzau/