Ukrainernes håb om en adgangsbillet til EU er lysegrønt. I hvert fald ifølge landets præsident. Og i hvert fald udadtil.

I en videotale udtrykker præsident Volodymyr Zelenskyj således sin tiltro til, at Ukraine inden for kort tid bliver anerkendt som kandidat til EU og dermed er et stort skridt nærmere et medlemskab af unionen.