Zelenskyj udelukker at forhandle med Putin efter afstemninger

Ukraine vil forsvare hele sin befolkning. I alle besatte områder.

Det fastslår præsident Volodymyr Zelenskyj, efter at prorussiske myndigheder har erklæret sejr i fire ukrainske regioner efter folkeafstemninger.

- Disse (afstemninger, red.) er ikke en gang så meget som en parodi på en folkeafstemning, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Zelenskyj taler via videolink på et møde i FN's Sikkerhedsråd sent tirsdag aften dansk tid.

Her siger han, at den ukrainske regering ikke er i stand til at forhandle med Rusland, efter at Moskva har holdt såkaldte folkeafstemninger i regionerne Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

- Ruslands anerkendelse af pseudo-afstemningerne som normale, annekteringen af Krim og endnu et forsøg på at annektere ukrainsk territorie betyder, at der ikke er noget at tale med den russiske præsident om, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge prorussiske myndigheder har mellem 87 og 98 procent af vælgerne i de fire øst- og sydøstlige ukrainske regioner stemt ja til russisk annektering.

- For øjnene af hele verden har Rusland gennemført en direkte farce kaldet en folkeafstemning om det besatte område i Ukraine, siger Zelenskyj.

Han fortæller videre, at folk er blevet tvunget til at udfylde papirer "under mundingen af et maskingevær".

- Tallene for de påståede resultater af pseudo-folkeafstemningen var tegnet på forhånd, siger han.

Tidligere tirsdag oplyste det britiske forsvarsministerium, at det er sandsynligt, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tale i det russiske parlament fredag vil erklære, at Rusland annekterer de besatte regioner i Ukraine og gør dem til en del af Rusland.

Ministeriet henviser til efterretningsoplysninger, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Folkeafstemningerne, som er blevet holdt over fem dage, begyndte fredag og sluttede tirsdag eftermiddag.

