Zelenskyj: Uden amerikansk støtte må vi trække os tilbage

Lykkes det ikke USA at få sendt militær støtte til Ukraine, så vil ukrainske styrker blive nødt til at trække sig tilbage "med små skridt".

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i et interview med Washington Post.

- Hvis ikke der er amerikansk støtte, betyder det, at der ikke er noget luftforsvar, ingen Patriot-missiler, ingen støjsendere til elektronisk krigsførelse, ingen 155 millimeter-artillerirunder, siger han.

- Det betyder, at vi må gå tilbage, trække os tilbage, skridt for skridt, med små skridt, fortsætter han.

- Vi forsøger at finde en måde, hvorpå vi ikke må trække os tilbage.

En stor ukrainsk militærstøttepakke er blokeret af Republikanerne i Kongressen i USA.

Zelenskyj siger, at situationen ved fronten er blevet stabiliseret, efter at Rusland i februar tog den østukrainske by Avdijivka.

Kan fronten holdes stabil, vil der være basis for at foretage en modoffensiv senere på året, siger han.

Natten til fredag blev der meldt om en række angreb på den ukrainske energiforsyning.

Angrebene har været rettet mod både varme- og vandkraftværker, lyder det fra selskabet Ukrenergo, som er operatør af det ukrainske strømnet.

For en uge siden gennemførte Rusland om natten et af de største angreb hidtil mod Ukraines energianlæg. Det efterlod mere end en million borgere uden strøm.

Om de fortsatte angreb mod ukrainsk infrastruktur siger Zelenskyj til Washington Post, at de er grunden til, Ukraine også angriber russisk energi-infrastruktur.

Til det anvender Ukraine sine egne droner, for "ingen kan sige til os, at det kan man ikke", siger den ukrainske præsident.

