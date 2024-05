Zelenskyj: Ukraine gør konkrete fremskridt i Kharkiv

Ukrainske styrker opnår "konkrete" resultater mod Ruslands styrker i den nordøstlige Kharkiv-region i Ukraine. Andre steder er situationen dog "ekstremt udfordrende".

Sådan lyder det tirsdag aften i en tale fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

- I Kharkiv-regionen bekæmper vores styrker besætteren, resultaterne er konkrete, lyder det fra præsidenten.

Den 10. maj indledte Rusland et nyt angreb mod Kharkiv, og siden har landet formået at besætte flere mindre områder, hvilket udgør Ruslands største fremskridt i invasionen af Ukraine i de sidste 18 måneder.

Tirsdag påbegyndte Rusland den første fase af militærøvelser med ikke-strategiske atomvåben. Ikke-strategiske atomvåben kendes også som taktiske atomvåben. De er designet til at blive brugt i en krigssituation på slagmarken.

Ifølge Ruslands forsvarsministerium vil øvelserne finde sted i Ruslands sydlige militærdistrikt, som dækker over de sydvestlige områder tæt på Ukraine. Også dele af Ukraine, som Rusland nu kontrollerer, er en del af militærdistriktet.

Ifølge Rusland sker det som reaktion på provokerende udtalelser og trusler fra enkelte vestlige embedsmænd. Det sker også, efter Ukraine har opfordret landets allierede til at nedskyde russiske missiler.

Mens Zelenskyj melder om fremskridt i Kharkiv, advarer han samtidig om, at situationen ved den østlige front nær byerne Pokrovsk, Kramatorsk og Kurakhove er stærkt udfordrende for Ukraine.

- De fleste af kampene foregår dernede lige nu, siger han.

Vitalij Ganchev, som er russiskindsat embedsmand i Kharkiv, sagde tirsdag, at russiske styrker har kontrol med knap halvdelen af Vovtjans, som ligger nordøst for Kharkiv.

- Vores folk kontrollerer omkring 40 procent af byen. De er nået dybt ind i forsvaret og har slået fjenden i så høj grad, som de kunne, lød det på russisk stats-tv.

En embedsmand i det ukrainske militær har samtidig udtalt til ukrainske statsmedier, at kampene i grænseområderne "forbliver vanskelige og på dynamisk vis forandrer sig".

Zelenskyj advarede i sidste uge om, at den russiske offensiv i Kharkiv-regionen muligvis kun er en "første bølge", og at russiske styrker kan have øjnene rettet mod byen Kharkiv, som er den næststørste by i Ukraine.

