Zelenskyj: Ukraine lader sig ikke skræmme af Ruslands angreb

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger mandag aften, at Ukraine ikke vil lade sig afskrække af Ruslands angreb mod en række ukrainske byer.

- Ukraine kan ikke blive afskrækket. Det kan kun blive mere samlet. Ukraine kan ikke stoppes, siger han i en video, der er lagt på sociale medier.

Præsidenten tilføjer ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent, at 12 mennesker er blevet dræbt og over 80 såret i de russiske angreb mod blandt andet hovedstaden Kyiv mandag.

- Besættelsesmagten kan ikke stå imod os på slagmarken, og det er derfor, at de tyr til denne terror, siger Zelenskyj.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Lad os gøre denne slagmark endnu mere smertefuld for fjenden, tilføjer han.

Zelenskyj siger også, at han har talt med sin amerikanske kollega, Joe Biden, om luftforsvar.

Det har "højeste prioritet i vores forsvarssamarbejde", siger Zelenskyj.

Det Hvide Hus bekræfter mandag aften dansk tid, at præsident Biden har lovet Ukraine fortsat militær hjælp fra USA. Det gælder også avancerede luftforsvarssystemer. Det skriver Reuters.

Joe Biden har talt i telefon med Zelenskyj for at forsikre den ukrainske præsident om USA's fortsatte støtte til Ukraine og for at fordømme de "meningsløse angreb" fra Rusland.

Den amerikanske præsident har også sagt til sin ukrainske kollega, at USA og dets allierede vil fortsætte med at lave sanktioner mod Rusland og "stille Rusland til ansvar for dets krigsforbrydelser og grusomheder samt forsyne Ukraine med sikkerhed og økonomisk og humanitær hjælp", lyder det i en udtalelse fra Det Hvide Hus.

USA har forsynet Ukraine med sikkerhedshjælp til en værdi på 16,8 milliarder dollar, siden Rusland invaderede landet 24. februar.

Ifølge Zelenskyj har Rusland sendt 84 missiler og 24 droner mod ukrainske byer mandag.

Af dem er omkring halvdelen blevet skudt ned af ukrainske styrker, siger præsidenten ifølge Kyiv Independent.

/ritzau/