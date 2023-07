Zelenskyj: Ukraine vil styrke forsvar på grænsen til Belarus

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, varsler, at det krigsramte land vil styrke sit forsvar på grænsen til Belarus.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Det er Ukraines prioritet at styrke hele den nordlige grænse, lyder det fra præsidenten i daglig videotale til befolkningen.

Belarus er allieret med Rusland, der invaderede Ukraine i februar 2022. Ved krigens start trængte russiske soldater også ind i nabolandet via den belarusiske grænse.

Tusindvis af russere er udstationeret på baser i Belarus.

Den ukrainske modoffensiv fortsætter i disse dage med begrænsede fremrykninger.

Det genvundne terræn står ikke helt mål med de fremskridt, som ukrainske styrker gjorde i Kharkiv-regionen i september eller Kherson-regionen i november.

Det skyldes blandt andet, at de russiske styrker mange steder har forberedt et bælte af forsvarsværker.

Fredag aften dansk tid sagde USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, at den amerikanske præsident, Joe Biden, har godkendt at sende klyngebomber til Ukraine.

Klyngebomber skiller sig ad i luften og udløser adskillige eksplosiver over et bredt område. De kan affyres via fly, artilleri og missiler. Eksplosiverne er designet til at detonere, når de rammer jorden. De kan dræbe eller alvorligt såre personerne i det berørte område.

Flere talspersoner har på vegne af FN udtrykt bekymring og modstand mod brugen af klyngebomber, skriver nyhedsbureauet AP.

- Brugen af sådan ammunition bør ophøre omgående og ikke bruges noget sted, siger talskvinden Marta Hurtado fra FN's menneskerettighedskontor, OHCHR.

