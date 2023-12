Zelenskyj: Ukraines hær vil have op mod en halv million rekrutter

Ukraines militær har bedt om, at der mobiliseres yderligere 450.000 til 500.000 personer til landets hær.

Det siger præsident Volodymyr Zelenskyj tirsdag på et pressemøde.

Han tilføjer, at der ikke er taget en endelig beslutning om det.

Regeringen og militære ledere skal nu drøfte "dette meget følsomme spørgsmål om mobilisering", og derpå skal spørgsmålet drøftes i parlamentet.

Han tilføjer, at en mobilisering af den størrelse også kræver yderligere finansiering.

På et spørgsmål fra den britiske tv-station BBC om, hvorvidt Ukraine er ved at tabe krigen mod Rusland, svarer Zelenskyj helt kort.

- Nej.

Han siger også, at han er overbevist om, at både USA og Europa vil fortsætte støtten til Ukraine.

Zelenskyj har indkaldt til tirsdagens pressekonference for at gøre en form for status over året, der er ved at være gået.

Han kommer også ind på spørgsmålet om valg, der skulle have fundet sted i Ukraine i løbet af foråret 2024.

Det kan ikke lade sig gøre at holde parlamentsvalg i Ukraine, når landet er i krig mod Rusland, siger præsidenten ifølge Reuters.

Spørgsmålet har været diskuteret gentagne gange i Ukraine.

Den militære undtagelsestilstand, der er i kraft i Ukraine, forbyder afholdelse af valg i krigstid, skriver Reuters.

Tidligere har Zelenskyj sagt, at valg er vigtige, men at det kan undergrave det nationale sammenhold og kan udnyttes af Rusland.

