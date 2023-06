Zelenskyj understreger igen mangel på beskyttelsesrum i Kyiv

Der er problemer med beskyttelsesrum i den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Det understreger den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, endnu en gang efter nye angreb.

Kyiv var fredag under angreb igen. Den krigshærgede nations luftforsvar formåede dog at stoppe alle 15 krydsermissiler og 18 droner sendt i luften af russiske styrker.

Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet dpa.

Der er ingen meldinger om døde.

Indbyggerne i Kyiv melder om, at der er for få beskyttelsesrum, lyder det fra præsidenten i en videotale.

I nogle områder er der ingen beskyttelsesrum overhovedet, tilføjer præsidenten.

- Det niveau af forsømmelse i byen kan ikke bortforklares med undskyldninger, siger Zelenskyj ifølge dpa.

Torsdag døde en ukrainsk mor og en datter, fordi det under et russisk angreb ikke lykkedes de to at få adgang til et beskyttelsesrum.

Kyiv er den seneste måned blevet ramt af en ny bølge af angreb med russiske beskydninger af hidtil uset hyppighed, siden styret i Moskva startede krigen i februar sidste år.

Angrebene mod Kyiv har været meget hyppige især i maj, men Ukraine er blevet bedre i stand til at skyde droner og missiler ned, inden de rammer deres mål i hovedstaden.

I Bakhmut i det østlige Ukraine har næsten alle soldater fra den russiske Wagner-gruppe trukket sig fra den ukrainske by.

Gruppens leder, 61-årige Jevgenij Prigozjin, sagde fredag aften, at 99 procent af tropperne har trukket sig fra byen. Alle positioner er i stedet overladt til den russiske regerings styrker.

Udmeldingen kommer, efter at Wagner-gruppen og den russiske hær har meddelt, at Bakhmut er under russisk kontrol.

Ifølge den britiske avis The Guardian forbereder ukrainske styrker sig lige nu på at kunne generobre Bakhmut.

