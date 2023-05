Zelenskyj varsler snarlige skridt mod forårsoffensiv

De "første vigtige skridt" mod Ukraines længe ventede forårsoffensiv vil ifølge præsident Volodymyr Zelenskyj "blive taget snart".

Det sagde han lørdag på et møde med italienske mediechefer under et besøg i hovedstaden Rom ifølge CNN.

- Vi er i gang med en meget seriøs forberedelse, og der vil helt sikkert blive taget meget seriøse skridt, sagde han ifølge mediet.

Hans kommentarer kom efter, at Ukraine i den seneste uge ifølge flere vurderinger haft held med en række mindre modoffensiver nær det nuværende centrum for kampene, byen Bakhmut.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det er uklart, præcis hvad præsidenten mener med sine udtalelser.

- Jeg ved, at vi alle er motiverede. Ikke kun dem, der kender denne plan, men vores folk, sagde han ifølge CNN.

- Jeg kan ikke fortælle jer (hvornår red.). Men I vil bestemt se det, og Rusland vil bestemt mærke det.

- Vi tror på sejr og på, at de første vigtige skridt vil blive taget snart, sagde præsidenten.

En højt placeret vestlige kilde samt en anonym kilde i det amerikanske militær bekræfter over for CNN, at forberedelserne til forårsoffensiven er i gang.

Specifikt går sådanne forberedelser ud på at ramme militære mål som våbendepoter, kommandocentraler samt artillerisystemer med henblik på at forberede slagmarken på fremrykkende tropper.

Artiklen fortsætter under annoncen

Torsdag sagde Volodymyr Zelenskyj, at Ukraine stadig har brug for "en smule mere tid", før landet begynder forårsoffensiven.

Således vil Ukraine have tid til at modtage mere af det militære isenkram, som vestlige lande har lovet.

Lørdag offentliggjorde Tyskland sin hidtidige største militære støttepakke til Ukraine.

Den omfatter militært udstyr til en værdi af 2,7 milliarder euro - mere end 20 milliarder kroner.

Siden sit besøg i Italien lørdag er den ukrainske præsident ankommet til Berlin søndag.

/ritzau/