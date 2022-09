Zelenskyj: Vi vil aldrig forhandle med Putin

Zelenskyj ønsker hurtig Nato-adgang og siger, at han først forhandler med Rusland, når der er en ny præsident.

Som en reaktion på Ruslands annektering fredag af fire ukrainske regioner siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at han aldrig vil forhandle med præsident Vladimir Putin.

- Ukraine vil ikke gennemføre nogen forhandlinger med Rusland, så længe Putin er præsident for Den Russiske Føderation.

- Vi vil forhandle med den nye præsident, siger Zelenskyj i en video, der er lagt ud på de sociale medier.

Han siger samtidig, at han vil søge at få fremskyndet et Nato-medlemskab.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har allerede vist, at vi er forenelige med alliancens standarder.

- Vi tager et vigtigt skridt ved at underskrive Ukraines ansøgning om fremskyndet tilslutning til Nato, siger Zelenskyj.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har fredag eftermiddag ved en ceremoni i Moskva, underskrevet et dokument om annekteringen af fire ukrainske regioner. Det er Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja.

De fire regioner holdes helt eller delvist besat af Rusland.

/ritzau/AFP