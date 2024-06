Zelenskyj vil åbne ny ukrainsk ambassade i Filippinerne

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har under et besøg i Filippinerne oplyst, at Ukraine åbner en ambassade i hovedstaden Manila.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Zelenskyj besøger landet, hvor han blandt andet deltager i bilaterale møder med Filippinernes præsident, Ferdinand Marcos Jr.

Den ukrainske præsident takker i den forbindelse sin præsidentkollega for støtte og for hans "klare position" i forhold til Ruslands invasion af Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Zelenskyj dukkede uventet op under Asiens største sikkerhedskonference i Singapore denne weekend. Det er ukrainernes besøg nummer to på kontinentet, siden den russiske invasion startede i februar 2022.

- Tak for denne invitation. Vi er meget taknemmelige for at være i jeres land, som støtter Ukraine, vores territoriale integritet samt suverænitet, sagde Zelenskyj til Marcos.

Det er Zelenskyjs første besøg i Filippinerne, siden han blev valgt i 2019.

Ved sikkerhedskonferencen Shangri-La Dialogue bad den ukrainske præsident om støtte ved et kommende topmøde i Schweiz 15. og 16. juni, hvor fred i Ukraine skal drøftes.

Marcos talte også på sikkerhedskonferencen, hvor han kritiserede aggressioner i Det Sydkinesiske Hav - uden at nævne Kina.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den filippinske præsident fortalte videre Zelenskyj, at han var "beæret" over den ukrainske leders besøg i Manila.

- Det er en stor ære at mødes og diskutere anliggender, der er fælles for begge lande, og forhåbentligt finder vi en vej frem for os begge, har Marcos udtalt.

Rusland er ikke blevet inviteret til det schweiziske topmøde. Kina har meldt ud, at landet ikke deltager.

/ritzau/