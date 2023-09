Zelenskyj vil udskifte sin forsvarsminister

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, vil udskifte forsvarsminister Oleksij Reznikov og foreslå Rustem Umerov i stedet.

Det siger Zelenskyj ifølge Reuters.

Han vil bede parlamentet godkende ministerrokaden i den kommende uge.

Præsidenten begrunder beslutningen med, at "ministeriet har brug for en ny måde at arbejde og andre former for interaktion med både militæret og samfundet som helhed". Det skriver nyhedsbureauet TT.

Rokaden omtales som den største ændring i Ukraines forsvarsledelse siden den russiske invasion af landet i februar 2022.

Umerov er leder af Ukraines største privatiseringsfond, skriver Reuters.

Han var en af de forhandlere, der på ukrainsk side sidste år var med til at forhandle en aftale på plads, der åbner for eksport af ukrainsk korn.

/ritzau/