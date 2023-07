Zelenskyj ville have startet modoffensiv langt tidligere

Ukraines modoffensiv mod Rusland skulle være startet langt tidligere, end tilfældet blev, men Vestens nølen med at få sendt våben afsted hindrede den planlagte lancering.

Det siger landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, i et interview med det amerikanske medie CNN.

Præsidenten siger, at der er dele af landet, hvor Ukraine ikke engang kan begynde at tænke på at starte en modoffensiv, fordi landet ikke har "de relevante våben".

- Jeg er taknemmelig over for USA og forskellige verdensledere for støtten, siger han.

- Men jeg sagde til både dem og de europæiske ledere, at vi gerne ville have modoffensiven i gang tidligere, og at vi havde brug for alle våbnene og militærmateriellet til at gøre det. Hvorfor? Simpelthen fordi, hvis vi starter senere, går det langsommere.

Præsidenten opfordrer igen vestlige lande til at bidrage til Ukraine med ATMS-systemer. Det er missilaffyringssystemer, som kan ramme mål på lang afstand.

- På nogle fronter vil det give os en mulighed for at lancere en modoffensiv, siger han.

- På andre fronter kan vi ikke engang begynde at tænke på at starte en, fordi vi ikke har de relevante våben. Og det ville være umenneskeligt at kaste vores folk for løverne, hvor de vil blive dræbt af russiske langdistancevåben.

Ukraine snakkede længe om en ventet forårsoffensiv, som landet ville lancere mod russerne i krigen.

Men foråret både kom og gik, mens offensiven lod vente på sig, og ikke før sommermånederne bekræftede Ukraine, at den altså nu var i gang.

Og selv om den længe ventede offensiv nu er gået i gang, og Ukraine har gjort flere store fremstød på fronterne især i Donetsk-regionen, har landet stadig det største fremstød til gode, hævder ukrainske embedsmænd.

USA har ifølge det amerikanske udenrigsministerium bidraget med våben og anden militærstøtte for mere end 282 milliarder kroner til Ukraine, siden Rusland invaderede landet i februar 2022.

I samme periode har Danmark doneret omkring 9,8 milliarder kroner i militær støtte og 2,4 milliarder i civil støtte, skriver Udenrigsministeriet.

