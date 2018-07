Zimbabwe går til valg uden Mugabe for første gang siden 1980

Zimbabwerne skal til valg mandag. Her står 75-årige Emmerson Mnangagwa over for den 40-årige Nelson Chamisa.

For første gang siden Robert Mugabe blev afsat, går vælgerne i Zimbabwe mandag til valg.

Robert Mugabe blev væltet ved et militærkup i november i fjor. Indtil da havde han styret Zimbabwe med hård hånd siden uafhængigheden i 1980. Først som premierminister og siden som præsident.

Vælgerne har 23 kandidater at vælge imellem til præsidentvalget - og 55 partier til parlamentsvalget - men i realiteten er det kun to præsidentkandidater, der har en chance, skriver nyhedsbureauet dpa.

Den ene er 75-årige Emmerson Mnangagwa, der blev præsident efter Mugabes afgang. Mugabe havde ellers fyret ham som sin vicepræsident. Det blev set som et forsøg på at sætte Grace, Mugabes kone, ind i præsidentembedet, men militæret greb ind og satte parret i husarrest.

Mnangagwa har i hele sin politiske karriere tilhørt Mugabes parti, Zanu-PF, der har kørt Zimbabwes tidligere gode økonomi i sænk. Men han har alligevel god opbakning, fordi han regnes for den person, der afsatte den forhadte Mugabe-familie, ligesom at han har lovet nye og økonomisk bedre tider.

Nelson Chamisa er den anden kandidat. Han er 40 år og leder af oppositionspartiet Bevægelse for Demokratiske Forandringer (MDC).

Han er advokat og kristen præst, og som Mnangagwa holder han velbesøgte vælgermøder.

Nelson Chamisa håber at blive Zimbabwes yngste statsoverhoved.

Meningsmålinger viser, at de to kandidater ligger i spidsen med Mnangagwa en anelse foran. Hvis ingen kandidat vinder mere end halvdelen af stemmerne mandag, skal valget afgøres i en anden runde 8. september.

Mugabe afviste søndag, at han vil stemme på Emmerson Mnangagwa fra sit eget parti, Zanu-PF.

- Jeg vil ikke stemme på dem, der har taget magten på ulovlig vis, sagde Mugabe på en pressekonference ifølge nyhedsbureauet AFP.

